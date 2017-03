Mages of Mystralia - Gameplay-Szenen im offiziellen Kickstarter-Video

Freitag, 17. März 2017 um 08:39

Zum Start der Kickstarter-Aktion von Mages of Mystralia haben die Entwickler ein Video mit zahlreichen Gameplay-Szenen veröffentlicht.

Das Team von Borealys Games zeigt dabei nicht nur einige Ausschnitte aus dem Spielgeschehen, sondern gewähren zudem einen Blick hinter die Kulissen des Zelda-Klons. So erklären beispielweise einige der Mitarbeiter, woher sie ihre Inspiration für die Arbeit an Mages of Mystralia beziehen. Auch der bekannte Fantasy-Autor Ed Greenwood meldet sich in dem Video zu Wort.

Der Release von Mages of Mystralia ist für das zweite Quartal 2017 geplant, zuvor soll es noch einen Beta-Test geben.