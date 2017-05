Marvel's Inhumans - Teaser-Trailer kündigt neue Superhelden-Serie an

Freitag, 05. Mai 2017 um 19:15

Der US-Sender ABC kündigt mit einem ersten Teaser-Trailer seine neue Superhelden-Serie an: Marvel's Inhumans. Viel zu sehen gibt es in dem kurzen Clip noch nicht, dafür aber zu hören: Maximus und sein Bruder Black Bolt.

Und darum geht es: Nachdem die königliche Familie der Inhumans durch einen militärischen Coup zersplittert wird, kann sie gerade noch nach Hawaii entkommen. Ihre überraschenden Interaktionen mit der üppigen Welt und der Menschheit um sie herum könnten nicht nur sie sondern auch die Welt selbst retten.

Zur Besetzung gehören Anson Mount (Hell on Wheels) als Black Bolt, Serinda Swan (Graceland) als Medusa, Ken Leung (Lost) als Karnak, Iwan Rheon (Game of Thrones) als Maximus, Eme Ikwuakor (Extant) als Gorgon, Mike Moh (Empire) als Triton, Sonya Balmores (Beyond the Break) als Auran, Isabelle Cornish als Crystal und Ellen Woglom (Outlaw).

Ursprünglich plante Marvel mit einem Kinofilm, doch stattdessen geht Marvel's Inhumans als neue Serie im Herbst an den Start. Die ersten beiden Folgen werden auch hierzulande in den Kinos gezeigt.