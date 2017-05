Marvel’s The Defenders - Trailer: Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist & Luke Cage vereint

Mittwoch, 03. Mai 2017 um 15:40

Netflix führt die Superhelden aus den Marvel-Serien Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist zusammen: In Marvel’s The Defenders kämpfen die Helden gemeinsam um New York vor den Fängen der bösen Alexandra (Sigourney Weaver) zu retten. Im ersten Trailer müssen sich die Helden zu den Klängen von Nirvanas »Come as you are« aber erst noch zusammenraufen.



The Defenders startet auf Netflix am 18. August 2017.