Mass Effect: Andromeda - Join the Andromeda Initiative

Dienstag, 01. November 2016 um 17:15

Mit der Andromeda Initiative kündigt Bioware und Mass Effect: Andromeda eine Beta-Phase an, die am 07. November 2016 beginnen soll. Was wir im Rahmen dieser Testphase erleben und spielen dürfen, ist derzeit noch nicht bekannt, doch Bioware verspricht die Erkundung einer bisher unbekannten, kompletten Galaxie.