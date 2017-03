Mass Effect: Andromeda - Launch-Trailer des Sci-Fi-Abenteuers.

Freitag, 10. März 2017 um 15:27

Es dauert noch etwas zum Release, aber schon jetzt gibt es den Launch-Trailer zu Mass Effect: Andromeda. Der zeigt jede Menge Action und eine den Bildern nach recht gewaltsame Kolonisierung der Andromedagalaxie durch die Menschheit, dazu läuft der Musikhit Human von Rag'n'Bone Man.

Der Spieler übernimmt in Mass Effect: Andromeda den »Pathfinder«, je nach Wahl einen männlichen oder weiblichen Charakter der Familie Ryder. Die Geschwister sind zusammen mit ihrem Vater die 600 Jahre dauernde Reise in die Andromedagalaxie angetreten und sind die Pfadfinder der Kolonisten.

Das Actionspiel erscheint am 23. März 2017 für PC, Xbox One und PlayStation in Europa, eine Woche früher startet die Trial für Kunden von EA Access und Origin Access.