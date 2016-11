Master of Orion - DLC-Trailer: Revenge of the Antares

Freitag, 18. November 2016 um 16:12

Der erste DLC für das 4X-Weltraumstrategiespiel Master of Orion heißt Renge of the Antares und bringt vier neue Völker, die wir in unserer News vorstellen.

Wie gut das im Februar 2016 veröffentlichte Master of Orion ist, erklären wir im Test. Die Neuauflage von Wargaming ist der mittlerweile vierte Teil.