Mein-MMO News - Albion Online, Wildlands, Black Desert, Life is Feudal und mehr

Montag, 27. Februar 2017 um 15:45

In der vergangenen Woche schauten Multiplayer-Fans auf die Open-Beta von Ghost Recon Wildlands. Was ist sonst noch in der Welt der Online-Spiele geschehen? In unseren Video-News - präsentiert von Mein-MMO.de und Refaser - erhalten Sie einen Überblick.

Vom 23. Februar bis zum heutigen Montag lief die Open-Beta von Ubisofts Ghost Recon Wildlands. Zahlreiche neugierige Fans wagten einen Blick in das Open-World-Game. Allerdings lief die Beta nicht reibungslos ab. Verbindungsabbrüche und Fehlermeldungen plagten die Spieler. Ghost Recon Wildlands ist nicht das einzige Thema in unseren Video-News: Die MMO-Version von Life is Feudal startete in die Closed-Beta, Black Desert erhält eine neue Klasse, Albion Online hat ein Release-Datum und bei For Honor werfen wir einen Blick auf mögliche neue Helden. Refaser hat die News im Video für Euch aufbereitet: