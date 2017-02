Mein-MMO News - Über Änderungen in For Honor und Samurai in Final Fantasy XIV

Montag, 20. Februar 2017 um 18:03

In der zweiten und neusten Folge der Mein-MMO Video-News geben wir Ihnen einen Einblick in die Top-News der letzten Tage auf Mein-MMO.de., vom 13. bis zum 19. Februar 2017.

Jede Menge Stoff und hohe Aufrufzahlen gab es da zu Ubisofts Nahkamp-Spiel For Honor, das am 14.2. auf PS4, Xbox One und PC erschienen ist. For Honor war jedoch nicht das einzige Thema der Woche. Bei Destiny wurde ein umstrittener Balance-Patch veröffentlicht, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands nähert sich der Open-Beta und zu Pantheon: Rise of Fallen und Final Fantasy XIV gibt es ebenfalls frische Informationen.