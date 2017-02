Mein-MMO Video-News - Destiny 2, The Division 2, ESO Morrowind und mehr

Montag, 13. Februar 2017 um 14:30

Was ist in der letzten Woche in der Welt der MMOs geschehen? In unseren „Mein MMO Video News“ stellen wir die wichtigsten MMO-News der vergangenen Woche vor.

Es gibt neue Leaks und Informationen zu TESO: Morrowind, Final Fantasy 14 war 2016 in den Umsätzen schwächer als in 2015, Revelation Online bietet ab dem 14. Februar die Möglichkeit, Namen zu reservieren, Gerüchte um kein The Division 2 tauchen auf und die Gerüchte um eine PC-Version von Destiny 2 verdichten sich.

Das Video von Mein-MMO.de ist in Zusammenarbeit mit dem YouTuber Refaser entstanden.