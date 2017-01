Michi back in Japan - Zwischen J-Pop und Samurai - GameStar TV

Freitag, 27. Januar 2017 um 16:50

Michael Obermeier war schon wieder in Japan und natürlich hat er uns jede Menge tolle Geschichten, Videos und Bilder von der anderen Seite der Welt mitgebracht. In dieser Folge von GameStar TV wird es deshalb ganz privat, denn Michi nimmt uns mit in seine Urlaubserinnerungen.

Welche Roboter hat er getroffen, wieso ist Mario Kart doch eine realistische Simulation und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ninja und Samurai? In diesem Video gibt es die Antworten - zumindest teilweise. Und natürlich darf in Tokyo auch der Stuttgarter Weihnachstmarkt nicht fehlen!