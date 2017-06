Micro Machines World Series - Trailer zeigt alle Fahrzeuge und ihre niedlichen Namen

Mittwoch, 28. Juni 2017 um 10:53

Die Micro Machines sind zuürck und am dem 30. Juni können bis zu 12 Spieler auf PS4, Xbox One und PC auf 10 Strecken und in 15 Kampfarenen gegeneinander antreten. Dieser Trailer zeigt jetzt die Fahrzeuge, die man in dem Mini-Rennspiel steuern kann und nennt vor allem die teilweise sehr charmanten Namen der Raser. Die Fahrzeuge lassen sich außerdem noch mit Gadgets und Waffen anpassen.

Wer das Rennspiel vorbestellen will, bekommt übrigens noch vier weitere Fahrzeuge. Wahrscheinlich gibt es die Karren aber später auch als kostenpflichtige Download-Erweiterung.

Was dieser Trailer nicht bieten kann, sind Spielszenen. Aber zum Glück gab es bereits einen Gameplay-Trailer zu Micro Machines World Series, der einen kleinen Ausblick auf die Miniatur-Rennen in den üblichen Alltagsumgebungen vom Schreibtisch bis zur Küche bietet.