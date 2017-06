Microsoft - Video: 3 Meilensteine der Xbox-Geschichte

Sonntag, 11. Juni 2017 um 23:00

Der Name Microsoft stand viele Jahre lang vor allem für PC-Spiele wie Age of Empires oder Midtown Madness. Doch Ende des letzten Jahrtausends entschieden sich die Redmonder, eine eigene Spielekonsole auf den Markt zu bringen. Seitdem ist Microsoft aus diesem Bereich fast nicht mehr wegzudenken und hat sich fest etabliert. Wir schlüsseln in diesem Video auf, woran das lag und stellen drei besondere Meilensteine der Xbox-Geschichte vor. Halo: Combat Evolved setzte gleich zum Launch der Konsole Maßstäbe im Bereich der Konsolen-Shooter, Xbox Live machte Online-Gaming auf Konsolen sexy und unkompliziert und mit Forza Motorsport entwickelte man einen hauseigenen Konkurrenten zu Sonys Gran Turismo.

Wer mehr über die Geschichte und Hintergründe von Microsoft erfahren will, dem sei unser ausführliches History-Video ans Herz gelegt, das den Werdegang des Soft- und Hardwareherstellers beleuchtet.