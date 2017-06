Mittelerde: Schatten des Krieges - Cinematic-Trailer von der PC Gaming Show

Montag, 12. Juni 2017 um 20:50

Auf der PC Gaming Show zur E3 2017 wurde ein neuer Cinematic-Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges veröffentlicht.

Darin zu sehen sind der Waldläufer Talion, der an ihn gebundene Elbengeist Celebrimbor und eine geheimnissvolle Elbenfrau. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei der jungen Dame um die sogenannte »Klinge der Galadriel«. Wird also womöglich auch die mächtige Elbenherrin mit dem goldenen Haar in Schatten des Krieges einen Auftritt haben?

Im Nachfolger von Mittelerde: Mordors Schatten schmieden Talion und Celebrimbor gemeinsam einen neuen Ring der Macht und wollen mit dessen Hilfe Sauron, den dunklen Herrscher Mordors höchstpersönlich herauszufordern, der inzwischen wieder eine körperliche Form angenommen hat.

Release-Termin des neuen Action-Adventures aus Mittelerde ist der 24. August 2017. Was Sie in Schatten des Krieges genau erwartet, erfahren Sie in unserer Preview.