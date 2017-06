Mittelerde: Schatten des Krieges - Monsterspinne, Sauron und mehr im Story-Trailer zur E3

Freitag, 09. Juni 2017 um 07:38

Zur E3 2017 gibt es natürlich auch einen neuen Trailer zum Open-World-Actionspiel Mittelerde: Schatten des Krieges. Das Video gibt einen Ausblick auf die Story, die sich um einen neuen Ring der Macht dreht und zeigt ein paar der neuen Begleiter und Gegner, denen wir uns als Talion gegenüberstellen müssen.

Der Trailer lässt auch Sauron zu Wort kommen, der seine Nazgul in den Kampf schickt und gegen den wir eine Arme aufstellen müssen. Im Video gibt es jede Menge Szenen aus den Zwischensequenzen von Mittelerde: Schatten des Krieges. Im Vergleich zum Vorgänger sollen die Story-Elemente in der Fortsetzung deutlich ausgebaut werden.

Mittelerde: Schatten des Krieges soll am 10. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden und wird auch die neue Xbox One Scropio unterstützen. Der Release war erst kürzlich nach hinten verschoben worden.

