Moin Michi - Folge 17 - Spieleflut auf Steam: Wer soll das alles spielen?

Freitag, 16. Dezember 2016 um 09:00

Kaffeeklatsch in der Redaktion: In »Moin Michi« seid ihr dabei, wenn wir uns morgens rund um die Kaffeemaschine kurz über aktuelle Spielethemen unterhalten. Diesmal sprechen unser freier Autor Thomas und Michi über die unglaubliche Release-Schwemme an Spielen auf Steam.

Wie gefällt euch die Sendung? Schreibt's in die Kommentare!