Moin Michi - Folge 56 - Fremdmusik in Spielen

Freitag, 03. März 2017 um 06:30

Kaffeeklatsch in der Redaktion: In »Moin Michi« seid ihr dabei, wenn wir uns morgens rund um die Kaffeemaschine kurz über aktuelle Spielethemen unterhalten. Heute erinnern sich Petra und Michi an Nicht-Spiele-Musik, die sie beim Spielen hören.

Petra's »Schießen«-Playlist auf Spotify.

Und natürlich ist »Dance Me« von Télépopmusik und nicht von Organic Audio.

Wie gefällt euch die Sendung? Schreibt's in die Kommentare!