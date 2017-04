Moin Michi - Folge 79 - Wer ersetzt König Obermeier?

Mittwoch, 19. April 2017 um 06:30

Was würden wir nur tun, wenn Michi mal Urlaub bekommt? Was wäre dann mit »Moin, Michi«? Zum Glück sind das Fragen, die uns im Alltag selten Kopfzerbrechen bereiten, schließlich bekommt der GameStar-Redakteur grundsätzlich fast keinen Urlaub. Also läuft auch in dieser Folge alles total normal.

