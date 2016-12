Moin Michi - Folge 9 - Das große Japan-Comeback

Dienstag, 06. Dezember 2016 um 09:00

Kaffeeklatsch in der Redaktion: In »Moin Michi« seid ihr dabei, wenn wir uns morgens rund um die Kaffeemaschine kurz über aktuelle Spielethemen unterhalten. In Folge 9 fragen sich Markus und Michi, ob japanische Spieleentwickler mit Final Fantasy XV oder Resident Evil 7 wieder zurück zu alter Stärke gekommen sind.

