Mount & Blade: Warband - Napoleonic Wars - Warum ist das dein Lieblingsspiel?

Freitag, 05. Mai 2017 um 14:42

Schon in seiner Bewerbungsmail hat Jack, unser Gast in dieser Folge Dein Lieblingsspiel, klar gemacht, dass er ein echter Geschichts-Fan ist. Da verwundert es kaum, dass auch sein Lieblingsspiel um längst vergangene Zeiten dreht. Im Napoleonic Wars DLC für Mount & Blade Warband können wir die Schlachten der Napoleonischen Kriege so detailgetreu erleben, wie in kaum einem anderen Spiel.

In den Multiplayer-Schlachten stehen sich haufenweise Spieler als Infanteristen, Kavallerie und Artilleristen auf Seiten Frankreichs, Preußens, Österreichs, Russlands oder Großbritanniens gegenüber. Gekämpft wird natürlich mit klassischen Musketen, Säbeln, Bayonetten.

In unserem Video-Format Dein Lieblingsspiel stellen unsere Leser und Zuschauer Johannes ihr ganz persönliches Lieblingsspiel vor. Egal ob Mod, AAA-Titel mit Twist oder abgedrehte Nischen-Simulation. Sie wollen auch mal mit Ihrem Lieblingsspiel in die Sendung? Dann schreiben Sie eine kurze Bewerbung an jrohe@gamestar.de, in der sie erklären, warum es ihr Lieblingsspiel verdient hat, mal ausführlich vorgestellt zu werden.