NBA 2K18 gegen NBA Live 18 - Die beiden Basketball-Giganten im Grafikvergleich

Montag, 25. September 2017 um 09:17

Wir vergleichen die Grafik von NBA 2K18 mit der von NBA Live 18. Beide Titel haben wir auf der PS4 gespielt.

NBA 2K18 und NBA Live 18 machen in Sachen Grafik und Performance einen guten Eindruck. Besonders NBA Live 18 sieht an einigen Stellen detaillierter und atmosphärischer aus. Das fällt vor allem in der Replayfunktion bei den Gesichtern der Spieler auf. Umso mehr überrascht es, dass NBA Live 18 dieses Jahr noch nicht mit der Frostbite Engine läuft, sondern immer noch auf die Ignite Engine setzt.

Die Ignite Engine wird in den Sportspielen von EA nach und nach durch die Frostbite Engine abgelöst, den Anfang machte FIFA 17, gefolgt von Madden NFL 18. Auch NHL 18 und UFC 3 setzen noch auf die Ignite Engine.

Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.