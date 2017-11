Need for Speed: Payback - Launch-Trailer stimmt auf Fast & Furious-Action und Rache-Story ein

Freitag, 03. November 2017 um 10:00

Mit Need for Speed: Payback karren Ghost Games und EA den neuen Ableger der beliebten Arcade Racer-Reihe an die Startlinie und haben kurz vor dem Release den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht.

Der Clip fast in einer Minute prägnant zusammen, womit wir es in Need for Speed: Payback zu tun bekommen: Schnelle Autos, satte Action im Stil der Fast & Furious-Filme und eine Rache-Geschichte, die sich um den Konflikt zwischen einer Racing-Crew und den Verbrechern des "The House"-Kartells dreht.

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November 2017 für PS4, Xbox One und den PC.