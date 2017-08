Neue PC-Spiele im August 2017 - Kommentierte Video-Vorschau

Dienstag, 01. August 2017 um 17:08

Nach einem schwachen Juli, sieht der August 2017 für PC-Spieler schon etwas besser aus. Uns erwarten jede Menge spannende Spiele-Releases, vom Strategie-Addon XCOM 2: War of the Chosen oder dem Weltkriegs-RTS Sudden Strike 4 bis zum Life-is-Strange-Prequel Before the Storm.

Auch ARK: Survival Evolved verlässt im August den Early Access, auch wenn etwas später als gedacht. Und für Fans von Saints Row gibt es den Helden-Ableger Agents of Mayhem.

In diesem Video stellen wir die neuen PC-Spiele im August mit Beispielszenen aus den passenden Trailern vor. Natürlich sind die Angaben ohne Gewähr, da wir uns auf die Aussagen der Entwickler und Publisher verlassen und es immer zu Verschiebungen kommen kann.

Releaseliste der PC-Spiele im August

In der Releaseliste auf GameStar.de gibt es immer die neuen Veröffentlichungstermine für aktuelle und kommende Spielen. Außerdem gibt es im die neuen Spiele für PS4, Xbox One und Nintendo-Konsolen im Vorschau-Video der GamePro für August 2017.