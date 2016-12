Neue PC-Spiele im Dezember 2016 - Kommentierte Video-Vorschau

Donnerstag, 01. Dezember 2016 um 16:58

Welche neuen PC-Spiele erscheinen im Dezember 2016? So einige. In unserem Vorschau-Video zeigen wir die wichtigsten PC-Releases der nächsten Wochen. Eine komplette Releaseliste mit sich stets aktuell ändernden Erscheinungsdaten gibt es auf GameStar.de auch in der Release-Übersicht.

Im Dezember 2016 gibt es auf dem PC so einige spannende Titel. Im Test konnten uns etwa bereits das Rollenspiel-Abenteuer Die Zwerge oder das Ninja-Taktikspiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun überzeugen. Ob der Shooter Space Hulk: Deathwing wirklich überzeugt? Maurice urteilte nach dem Probespiel der Beta mit »Bitte verschieben!«.

Auch Adventure-Fans können neugierig auf den Dezember sein, so könnte das Indieprojekt Little Acres eine kleine Oldschool-Perle werden. Schließlich ist Genre-Veteran Charles Cecil in das Projekt eingebunden.

Außerdem gibt es im Dezember 2016 auch diverse DLCs und Erweiterungen. So öffnen sich für den Euro Truck Simulator 2 die Straßen und das Mautsystem Frankreichs. Und in Total War: Warhammer kommen die Waldelfen als neue Fraktion hinzu.

Aber ach, da kommt noch so viel mehr. Season 3 von The Walking Dead etwa und viele weitere Spiele. Aber schauen Sie sich doch einfach das Video an. Viel Spaß!