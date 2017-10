Neue PC-Spiele im November 2017 - Kommentierte Video-Vorschau: Die letzten Blockbuster des Jahres

Montag, 30. Oktober 2017 um 13:40

Ganz so vollgepackt wie der Oktober ist der Spielemonat November für PC-Gamer nicht mehr. Trotzdem erwarten uns ein paar echte Highlights, darunter natürlich Star Wars: Battlefront 2, das diesmal sogar eine Singleplayer-Kampagne liefert.

Shooter-Fans können mit Call of Duty: WW2 auch noch in den 2. Weltkrieg zurückkehren, während Fans von actionreichen Rollenspielen im Stil von Bloodborne und The Surge mit Nioh ein bislang PlayStation-exklusives Abenteuer auf dem PC erleben können - inklusive der drei bislang veröffentlichten Story-DLCs.

Wann kommen die neuen PC-Spiele?

Das ist aber nur der Anfang, denn der November bringt noch ein paar mehr Highlights und die stellen wir in diesem Monatsvorschau-Video vor. Die Termine sind allerdings wie immer ohne Gewähr und können von den Entwicklern und Publishern noch kurzfristig geändert werden.

In der Releaseliste auf GameStar.de gibt es immer die neuen Veröffentlichungstermine für aktuelle und kommende Spiele.