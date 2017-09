Neue PC-Spiele im Oktober 2017 - Kommentierte Video-Vorschau: Monat der Blockbuster

Freitag, 29. September 2017 um 17:35

Der Oktober 2017 bringt für PC-Spieler zwar nicht so viele neue Games, wie für Konsolen. Über zu wenige Blockbuster muss man sich aber keine Sorgen machen, denn mit Titeln wie Assassin's Creed: Origins, Wolfenstein 2: The New Colossus oder Forza Motorsport 7 stehen große Namen ins Haus.

Rollenspiel-Fans können sich hingegen auf das neue South-Park-Spiel oder Battle Chasers freuen. Und dann ist da natürlich noch Elex, das neue Spiel der Gothic-Erfinder, dass bereits in unserem Test überzeugen konnte.

Wann kommen die neuen PC-Spiele?

Das ist aber nur der Anfang, denn der Oktober steckt wirklich voller Highlights und die stellen wir in diesem Monatsvorschau-Video vor. Die Termine sind allerdings wie immer ohne Gewähr und können von den Entwicklern und Publishern noch kurzfristig geändert werden.

In der Releaseliste auf GameStar.de gibt es immer die neuen Veröffentlichungstermine für aktuelle und kommende Spielen.