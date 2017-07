News: Ark wird zum Release deutlich teurer - A Total War Saga angekündigt

Donnerstag, 06. Juli 2017 um 14:13

Themen am 6. Juli 2017:

Ark wird zum Release deutlich teurer

Ark: Survival Evolved hat auf Steam eine Preiserhöhung von mehr als 100 Prozent bekommen. Denn statt bisher 27,99 Euro kostet das Early-Access-Spiel jetzt 69,99 Euro. Der Grund ist offenbar der bevorstehende Release der fertigen Retail-Fassung am 8. August für PC, PS4 und Xbox One.

Die Entwickler von Wildcard hatten stets betont, dass das Spiel im Early-Access günstiger als die Vollversion sein wird. Wer Ark schon gekauft hat, ist natürlich nicht von der Preiserhöhung betroffen.

Auf PS4 und Xbox One sind 69,99 Euro die Norm, als Preis für ein PC-Spiel ist Ark aber eher teuer, neben Survival Evolved gibt’s allerdings auch das Battle-Royale-Spinoff Survival of the Fittest dazu.

Playerunknown’s Battleground bekommt Release-Zeitraum

In sechs bis sieben Monaten soll Playerunknown’s Battleground fertig sein und als Vollversion erscheinen. Das verspicht Schöpfer Brendan Greene gegenüber der Website Rock Paper Shotgun.

Laut Greene sei es für ihn sein Team Ehrensache, das Spiel in rund einem halben Jahr fertigzustellen.

Die Regel ist eine schnelle Release-Version im Genre nicht: Sowohl H1Z1: King of the Kill als auch DayZ dümpel noch immer im Early Access rum.

A Total War Saga angekündigt

Creative Assembly hat eine neue Spin-Off-Reihe zu Total War angekündigt. Die nennt sich „A Total War Saga“ und sollen ähnlich wie Standalone-Addons überschaubare Zeitabschnitte aus bereits bekannten historischen Total-War-Szenarien abbilden.

Einzele Total-War-Saga-Spiele sollen genau wie die Ableger der Hauptserie sowohl rundenbasierte Kampagnen als auch Echtzeitschlachten bieten, allerdings Konflikte behandeln, die einige Wochen oder Monate dauern.

Creative Assembly zieht in Sachen Umfang den Vergleich zur Fall oft he Samurai-Erweiterung für Shogun 2. Mehr Infos und Bildmaterial zur Sagas-Reihe soll’s demnächst geben, Creative Assembly will den Fans aber versichern, dass man durchas mehr als nur Total War Warhammer 2 in Entwicklung habe. So entstünden aktuell mehr neue Total-War-Spiele beim Studio als jemals zuvor.