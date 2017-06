News: DFB über 3. Liga in FIFA 18 - Playerunknown’s Battlegrounds feiert Rekordverkäufe

Freitag, 23. Juni 2017 um 14:15

Themen am 23.06.2017:

DFB über 3. Liga in FIFA 18

Müssen FIFA-18-Spieler dieses Jahr erneut auf die Dritte Liga verzichten? Das haben wir EA und den Deutschen Fußball Bund gefragt. Während EA uns nicht geantwortet hat, gibt’s allerdings vom DFB ein Statement.

Und nach dem gibt’s aktuell »keine spruchreifen Neuigkeiten« zur Integration der dritten Liga. Da FIFA 18 schon in drei Monaten erscheint, ist die wahrscheinlichkeit sehr gering, dass Spieler und Mannschaften jetzt noch in den aktuellen Teil eingebaut werden.

Laut DFB liegt die Schuld dafür nicht bei EA Deutschland, sondern der internationalen EA-Zentrale. Denn während EA-Deutschland seit Jahren Interesse an der 3. Liga in FIFA 18 hat, gewichtet die Firmenzentrale das offenbar als zu unwichtig – und das obwohl mit der Football League Two sogar die vierte englische Liga zur Verfügung steht.

FIFA 18 erscheint am 29. September für alle gängigen Plattformen.

Overwatch-Lootboxen und Highlights überarbeitet

Overwatch bekommt Verbesserungen bei den Lootboxen und Highlight-Intros.

Bei den Lootboxen soll es jetzt laut Blizzard drastisch weniger Dubletten geben. Ist dann doch mal ein doppelter Gegenstand dabei, bekommt man jetzt mehr Credits als Entschädigung.

Bei den Highlights werden die besten 5 Highlights jetzt 24 Stunden gespeichert und sind nicht mehr sofort weg, sobald man seinen PC oder seine Konsole ausmacht. Zudem kann man auf Tastendruck besonders coole Szenen im Match speichern und nachträglich als Videodatei exportieren.

Ausprobieren kann man die Änderungen momentan noch dem PTR, erst später kommen sie dann auf den Live-Server.

Verkaufserfolg für Playerunknown’s Battlegrounds

Sensationeller Erfolg für Playerunknown’s Battlegrounds. Denn in knapp drei Monaten wurde das aktuell noch PC-exklusive Battle-Royale-Spiel über 4 Millionen Mal verkauft. Das erklärt der Macher Playerunknown auf Twitter.

Battlegrounds hat sich seit Wochen in der Steam Topseller-Liste festgebissen und wird aktuell von über 200.000 Spielern gleichzeitig gespielt. Damit hat sich die Anzahl aktiver Spieler seit den Launch-Wochen mehr als verzehnfacht.

Demnächst wird die Community spürbar weiter wachsen, denn zur E3 haben die Entwickler von Bluehole angekündigt, das Spiel auch auf die Xbox One zu bringen.

Steam Summer Sale hat begonnen

Nachdem eine interne Mail und Paypal das Datum bereits geleakt haben, ist der Steam Summer Sale nun da. Er beginnt heute um 19 Uhr und lockt vom 22. Juni bis zum 5. Juli mit zahlreichen reduzierten Spielen. Dann endet die Aktion wieder um 19 Uhr.