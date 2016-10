News: Doch Mods für Skyrim & Fallout 4 auf PS4 - Wasteland 3 fast fertig finanziert

06.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Themen am 6. Oktober 2016:

Skyrim und Fallout 4 bekommen doch Mod-Support – Irgendwie

Jetzt also doch: Bethesda im eigenen Blog angekündigt, dass die PS4-Version von Fallout 4 und Skyrim doch Mod-Unterstützung bekommen werden. Aaaaaber mit einem großen Aber, denn nachdem Sony erst gar keine Mods erlauben wollte, dürfen PS4-Mods jetzt nur auf bereits im Spiel enthaltene Inhalte zugreifen. Eigene Texturen oder Sounds wird’s also nicht geben, was die Auswahl an Mods auf der PS4 drastisch einschränken sollte.

Zuerst kommt übrigens die Skyrim-Special-Edition ab 28. Oktober an die Reihe, erst später soll Fallout 4 die Mods bekommen.

Dafür bekommen beide Spiele PS4-Pro-Support und sollen auf der neuen Konsole noch besser aussehen. Skyrim etwa läuft auf der PS4 Pro in nativer 4K-Auflösung.

Universal kündigt Gears-of-War-Film an

Passend zum Release von Gears of War 4 kündigt der Entwickler The Coalition einen Gears of War-Kinofilm an. Laut Studioleiter Rod Fergusson soll das in Zusammenarbeit mit Universal passieren und das Projekt aktuell in der Vorproduktion sein.

Als Produzenten sind die Macher hinter Filmen wie Central Intelligence sowie der Planet oft he Apes-Reihe und Oblivion mit dabei, einen Drehbuchautor, Regisseur oder gar Schauspieler gibt’s noch nicht. Zur Handlung gibt’s auch noch keine Pläne, laut Fergusson soll die sich aber nicht sklavisch an die Spielvorlage halten. Seiner Meinung nach müsse eine Verfilmung erstmal als Film funktionieren.

Ist übrigens nicht der erste Versuch einer Gears-Verfilmung. Schon 2008 sollte von New Line-Cinema ein Film kommen, das ganze ist aber offensichtlich nichts geworden.

Wasteland 3 Crowdfunding schon fast erfolgreich

Wie angekündigt ist auf der Crowdfunding-Plattform-Fig die Kampagne zur Rollenspiel-Fortsetzung Wasteland 3 angelaufen – und schon fast erfolgreich beendet. Denn aktuell sind schon mehr als 2,1 Millionen Dollar von den geforderten 2,75 Millionen beisammen – und noch 28 Tage zeit.

Die Entwickler von inXile haben dazu einen ersten Trailer veröffentlicht, der kurz Fahrzeuge, Kampf- und das geplante Dialogsystem zeigt. Die große Neuerung von Wasteland 3 ist der Multiplayer-Modus, in dem man zusammen mit einem Mitspieler die Kampagne spielen kann – auch wenn der gerade mal offline sein sollte.

Einen Release-Termin gibt’s noch nicht, Wasteland 3 soll aber für PC,PS4 und Xbox One gleichzeitig erscheinen.