News: Doomfist für Overwatch freigeschaltet - Firefall wird für immer abgeschaltet

Freitag, 07. Juli 2017 um 14:42

Themen am 7. Juli 2017:

Doomfist für Overwatch veröffentlicht

Jetzt also doch: Doomfist ist ganz offiziell als 25. Held für Overwatch enthüllt worden.

Der Angreifer mit Nahkampf-Fokus ist schon jetzt auf dem PTR für PC spielbar und wird danach auch auf PS4, Xbox One und den PC-Livebetrieb übernommen.

Doomfist gehört als ranghohes Mitglied der Organisation Talon zu den Schurken in Overwatch. Anders als bisher vermutet wird der aus Nigeria stammende Charakter übrigens nicht vom US-Amerikaner Terry Crews gesprochen.

FIFA 18 bekommt wohl doch die 3. Liga

Bekommt FIFA 18 jetzt doch die dritte Liga? Das behauptet jedenfalls das Fußball-Magazin Kicker. In einer Newsmeldung erklärt das Magazin, dass EA und der DFB sich endlich einig sind und auch die Lizenzen bereits vorlieren.

Bei unseren Recherchen vor einigen Wochen haben wir von EA keine Stellungnahme bekommen, der DFB hatte uns erklärt, dass es keine spruchreifen Neuerungen für eine Integration der 3. Liga gibt.

Offiziell bestätigt ist die dritte Liga für FIFA 18 allerdings immer noch nich. FIFA 18 erscheint am 29.09.17.

Firefall wird abgeschaltet

Das MMO Firefall wird abgeschaltet. Nach 7 Jahren wird der Entwickler Red 5 das Action-MMO nicht mehr weiterführen und deshalb heute die Server für immer runterfahren.

Nur kurz vorher hatte man Spieler und die Presse alarmiert.

Die Marke Firefall soll jedoch weiterleben: Als Mobile-Game. Darin sollen Firefall-MMO-Veteranen reichliche Ingame-Belohnungen als Dank bekommen. Mehr Infos dazu gibt’s noch nicht.

Northrend-Erweiterung für Hearthstone

Blizzards Kartenspiel Hearthstone bekommt eine neue Erweiterung: Mit Knights of the Frozen Throne geht’s ins eisige Nordend. Dort sind die Hearthstone-Helden der Versuchung des Lich-Königs erlegen und zu Todesrittern geworden.

Im Spiel gibt’s dafür entsprechende neue Todesritter-Heldenkarten, die wenn sie ausgespielt werden den aktuellen Helden ersetzen. Insgesamt sind 135 neue Karten dabei.

Zudem gibt’s in der Eiskronen-Zitadelle neue Bosskämpfe gegen acht alte und neue Bekannte. Knights of the Frozen Throne erscheint im August.