News: Erste Bilder aus PUBG-Wüstenmap - Red Faction kommt ungekürzt nach Deutschland

Dienstag, 04. Juli 2017 um 13:35

Themen am 04.07.2017:

Erste Bilder aus PUBG Wüstenmap

Playerunknown’s Battlegrounds bekommt eine neue Karte. Die neue Wüstenmap entsteht gerade beim Entwickler Bluehole und Playerunknown persönlich, Brendon Green hat davon erste Screenshots gezeigt.

Die zeigen abgelegene Häuser und Garagen und zwischen all dem Gerümpel auch ein Fahrrad. Weshalb es momentan schon Spekulationen gibt, ob man mit dem Drahtesel rumfahren kann.

Bis die Map ins Spiel kommt, wird’s aber wohl noch eine Weile dauern. Abgesehen davon arbeitet das Team noch an einer Karte mit schneebedecktem Berg.

Red Faction kommt als „Ze German Ädischn“ uncut nach Deutschland

Die Red Faction-Spiele kommen endlich ungeschnitten nach Deutschland. In der Spielesammlung »Ze German Ädischn« sind Red Faction, Red Faction 2, Red Faction Guerrilla und Red Faction: Armageddon inklusive dem Path of War DLC enthalten.

Alle Spiele sind komplett ungeschnitten, Teil 1 und 2 liegen dafür aber nur auf englisch vor. Beide waren bis letzten Oktober bzw. Februar noch wegen ihrer Gewaltdarstellung indiziert, sind auf Bestrebungen vom neuen Publisher THQ Nordic inzwischen aber wieder verfügbar.

Die Sammlung gibt’s für 30 Euro vorerst nur für PC.

Doch keine Switch-Version von CoD WW2

Doch kein Call of Duty WW2 für die Nintendo Switch. Nachdem es vor der E3 zahlreiche Gerüchte über einen möglichen Release des Weltkriegsshooters für die Nintendo Switch gab, dementieren die Entwickler von Sledgehammer Games jetzt offiziell eine solche Umsetzung.

Auf Reddit antworten die Entwickler auf die Frage nämlich mit einem schlichten Nein. Zwischenzeitlich war Hoffnung bei Nintendo-Fans aufgekommen, dass das Studio Beenox an einer Switch-Version, weil man über die offizielle Call-of-Duty-Website seinen Account wieder neben PSN- und Xbox Live-Konto mit seiner Nintendo ID verknüpfen konnte.

Für PS4, Xbox One und PC erscheint Call of Duty WW2 am 3. November