News: Falschmeldung zu Mass Effect Andromeda DLC - Alpha-Test zu Star Wars: Battlefront 2 hat begonnen

Donnerstag, 29. Juni 2017 um 15:08

Themen am 29.06.2017:

Falschmeldung zu Mass Effect Andromeda DLC

Momentan geistern eine Meldung durchs Netz, nach der Bioware einen Story-DLC für Mass Effect Andromeda eingestampft hat. Die Quelle dazu ist ein angeblicher Bioware-Zulieferer namens Sinclair Networks aus Österreich. Der soll auf seiner Facebook-Seite mit großem Bild verkündet haben, dass der Solo-DLC zugunsten von Multiplayer-Inhalten eingestampft wird.

Wenn man sich die Quelle dann aber genauer ansieht, wird’s mysteriös. Denn zunächst mal ist das ominöse Facebook-Posting gelöscht worden. Zudem stimmt auch die dort angegebene Adresse nicht und auch Bioware-Lead-Designer Ian S. Frazier hat noch nie von Sinclair Networks gehört.

Nach aktuellem Stand sollte man die ganze Sache – trotz der turbulenten Entwicklungsgeschichte von Mass Effect Andromeda – als Ente verstehen. Zumal Bioware einen Story-DLC auch nie offiziell angekündigt hat.

Alpha-Test zu Star Wars: Battlefront 2 hat begonnen

Ab sofort können einige wenige Auserwählte Star Wars: Battlefront 2 spielen. Denn EA und DICE haben die ersten Zugangskeys für die Closed-Alpha verschickt. Die enthält mit der Schlacht um Theed das gleiche Level, was auch schon zur E3 zu sehen war.

Für die Closed-Alpha gilt allerdings eine strikte Verschwiegenheitsvereinbarung: Material aus der Version darf nicht veröffentlicht werden.

Eine öffentliche Beta zu Star Wars Battlefront 2 soll im Herbst folgen, aktuell noch ohne Termin. Die finale Release-Version kommt am 17. November auf PC, PS4 und Xbox One.

Duke Nukem und Borderlands kommen ins Kino

Der Entwickler Gearbox will seine Spielemarken ins Kino bringen. So erklärt Chef Randy Pitchford, dass man aktuell mit Lionsgate an einem Borderlands-Film arbeitet. Das Drehbuch dazu kommt von Aaron Berg, der aktuell auch ein Drehbuch für den dritten G.I. Joe-Film schreibt. Pitchford zufolge soll der Film im Borderlands-Universum spielen und auch bekannte Charaktere auftreten lassen, aber keines der Spiele nacherzählen sondern eine eigene Geschichte haben.

Zudem will Gearbox auch endlich Duke Nukem ins Kino bringen. Auch dazu habe man schon ein großes Filmstudio an der Angel, noch ist aber nichts spruchreif. Bereits in den 90er-jahren gab es Versuche den Duke ins Kino zu bringen, alle Projekte wurden aber wieder eingestellt.

