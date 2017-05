News: Gerüchte um Western-Far-Cry - God of War-Release möglicherweise erst 2018

Dienstag, 09. Mai 2017 um 13:44

Gerüchte um Wild-West-Far-Cry

Das Internet dreht durch und sagt, dass das nächste Far Cry-Spiel im Wilden Westen spielen wird und noch dieses Jahr im September erscheint.

Die Quelle für diese Aufregung ist ein Bericht der Lokalzeitung Great Falls Tribune, die von einem Filmdreh für ein Videospiel an einer alten Kirche in der Prärie von Montana berichtet. Dort wurde eine Prügelei an einem Glockenturm gefilmt, während im Hintergrund ein Zug vorbeifährt.

Dem Artikel zufolge würden die Dreharbeiten für Werbezwecke für die Fortsetzung einer weltweit bekannten Spielemarke sein, die schon im September erscheint.

Internet-Detektive vermuten jetzt, dass es sich um ein Wildwest Far Cry handelt, die Beweise sind aktuell aber mehr als dünn. So wird die Vergangenheit des Producers Jeff Guillot als Beleg dafür genommen, dass es sich um ein Ubisoft-Spiel handeln muss. Guillot hatte in der Vergangenheit bereits für Ubisoft gearbeitet, zuletzt bei Far Cry Primal und zuvor schon bei Red Steel, Driver und den Rabbids.

Zudem hat Ubisoft die Community vor einigen Jahren in einer Umfrage gefragt, ob man sich ein Spagetti-Western-Setting vorstellen könnte. Der Lokalradiosender TheBlaze erklärt außerdem in einem Artikel, dass Ubisoft im November 2015 Nachforschungen und Interviews über Monatana und seine Einwohner durchgeführt hat.

Alles in allem noch wenig stichhaltig, zumal Ubisoft mit einem Release noch im September in Konkurrenz mit Red Dead Redemption 2 treten würde. Außerdem hat man mit Call of Juarez ja bereits eine Western-Marke.

God of War erst 2018

Das nächste God of War für PS4 könnte erst 2018 erscheinen. Das behauptet jedenfalls der neue Sprecher von Kratos Christopher Judge auf Twitter.

Mehr als die Jahreszahl nennt der Schauspieler nicht, vor einigen Monaten hatte Judge auf Fanfragen noch 2017 als Release angegeben. Ob er zuvor falsch informiert war oder das Spiel verschoben wurde, ist nicht klar.

Christopher Judge ist vor durch seine Rolle als Teal'c in der TV-Serie Stargate bekannt geworden.

God of War entsteht aktuell bei Santa Monica Studio. Wir sind zuversichtlich, dass wir das auf der E3 im Juni auf der Sony-Pressekonferenz sehen werden.

Call of Duty Zombies Chronciles Preis bekannt.

Der fünfte DLC zu Call of Duty: Black Ops 3 hat jetzt nicht nur einen Story-Trailer, sondern auch einen Preis. Die am 16. Mai für PS4 erscheinende Zombie-Erweiterung bringt zwar acht Neuauflagen bekannter Zombie-Maps, kostet aber saftige 29,99 Euro.

Zudem ist der DLC nicht im Black Ops 3 Season-Pass enthalten. Für Xbox One und PC soll der DLC später veröffentlicht werden.