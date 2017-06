News: GTA 5 stürzt auf Steam ab - Atari baut neue Konsole Ataribox

Montag, 19. Juni 2017 um 13:20

Themen am 19.06.2017:

GTA 5 wird bei Steam vernichtet

GTA 5 brennt. Zumindest auf Steam, denn da wird das Spiel gerade mit einer Welle aus negativen Bewertungen überflutet. Dadurch sind von den knapp kürzlich 40.000 abgegeben User-Reviews nur 13% positiv.

Der Grund dafür ist der aktuelle Feldzug von Rockstar Games bzw. Take Two gegen die Anbieter verschiedener Mod-Tools wie Open IV, Force Hax, Lexicon und Menyoo. Take Two argumentiert, damit Betrügereien im Online-Modus GTA Online eindämmen zu wollen. Während das auf einige der Tools zutrifft und bei der Community durchaus Anklang findet, sind andere wie Open IV jedoch auch für harmlose Singleplayer-Mods nötig.

Die Macher des Cheat-Dienstes Force Hax sollen neben der Einstellung aller Entwicklungsarbeiten auch ihre Einnahmen an wohltätige Zwecke spenden.

Neues Lebenszeichen von Shadow of the Tomb Raider

Es gibt einen neuen Hinweis auf das neue Tomb Raider-Spiel nach Rise of the Tomb Raider. Denn zu Shadow of the Tomb Raider sind jetzt neue Logo-Entwürfe und Artworks aufgetaucht. Darauf zu sehen: Lara in unterschiedlichen Posen vor Wind und Wetter mit Bogen, Speer oder Machete.

Die kommen von der Agentur TakeOff, die schon in der Vergangenheit Trailer und andere Werbematerialien für Spiele konzipiert haben.

Offiziell hat Square Enix das neue Tomb Raider nicht angekündigt, es entsteht aber angeblich bei Eidos Montreal und nicht mehr Crystal Dynamics, die zuletzt Rise of the Tomb Raider gemacht haben.

Atari arbeitet an neuer Konsole

Atari arbeitet an einer neuen Konsole, der Ataribox. Zu der gibt’s einen ersten Teaser-Trailer, der zeigt, dass der schwarze Kasten wie schon der Atari 2600 wieder eine Frontseite in Holzmaßerungsoptik hat.

Zudem soll das Gerät auf PC-Technologie basieren. Mehr Details gibt’s noch nicht, es sieht allerdings nicht so aus, als würde Atari damit ins Duell mit Xbox One und PS4 begeben wollen, sondern eher die Retro-Schiene wie der NES-Mini fahren wollen.