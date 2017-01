News: Mass Effect Andromeda ohne Season Pass - Skript für Uncharted-Film fertig gestellt

Montag, 09. Januar 2017 um 14:30

Themen am 9.1.:

Skript für Uncharted-Film fertig gestellt:

Das Skript für die Verfilmung der Uncharted-Reihe ist fertiggestellt. Das berichtet Drehbuchautor Joe Carnahan auf seinem Twitter-Kanal und wirkt dabei äußerst überzeugt von seiner Arbeit. Sinngemäß schreibt er „Wenn es derzeit ein montrös-cooleres Action-Script in Hollywood gibt, dann würd ich das mal gerne lesen, dieses Teil ist ein Biest.“ Nun beginne aber erst die richtige Arbeit. Amy Henning, frühere Autorin der Uncharted-Reihe, gratulierte Carnahan zu dem Erfolg. Letztes Jahr hatte dieser sich schon mal zu zum geplanten Film geäußert und diesen als „Anti-Indiana-Jones“ bezeichnet. Den Skript-Entwurf, den er Game Director Neil Druckmann angeblich gezeigt habe, gab dieser aber an, nie gesehen zu haben. Als Regisseur für den Film ist derzeit der „Nachts im Musem“-Regisseur Shawn Levy geplant, für die Hauptrolle des Nathan Drake kämen unter anderem Mark Wahlberg oder Chris Pratt in Frage.

Steam bricht Nutzer-Rekord:

Am 7. Januar hat Steam zum ersten Mal die 14 Millionen gleichzeitigen Nutzer geknackt, ein riesiger Meilenstein für die Spiele-Plattform. DOTA 2 war dabei der bedeutendste Vertreter mit 952.000 dieser Nutzer, danach Counter Strike: Global Offensive mit 675.000 Spielern und auf Platz 3 GTA 5 mit 116.000 gleichzeitigen Spielern. Zum Vergleich: Im Januar 2015 waren es 12 Millionen Spieler, im Jahr 2012 noch 5 Millionen. Ein beeindruckendes Wachstum also über die letzten 5 Jahre. Dass diese besonderen Meilensteine vornehmlich im Januar erzielt werden ist vermutlich keine Überraschung, da nach Weihnachten, Winter Sale und dem kalten Wetter natürlich eine besonders gute Zeit zum Zocken ist.

Mass Effect Andromeda - Details zu Season Pass, Pre-Order, etc:

Mass Effect Andromeda bekommt keinen Season Pass. Diese Pläne wurden laut General Manager Aaryn Flynn verworfen. Dennoch werde es natürlich wieder zahlreiche DLC geben, über deren Inhalte und Preise werde man jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt sprechen. Des Weiteren sind im australischen Microsoft Store nun Details zu den Pre-Order-Boni und Verkaufsversionen des Spiels aufgetaucht. So bekommen Vorbesteller einen Rüstungs-Skin, einen Skin für das Nomad-Fahrzeug und einen XP-Boost für den Multiplayer-Modus. Die Deluxe Edition erhält ein einzigartiges Waffen-Set, ein Outfit, eine weitere Rüstung, ein Haustier, den digitalen Soundtrack und ein Deluxe-Boost für den Multiplayer. Und dann gibt’s noch die Super Deluxe Edition mit Super Deluxe Booster Packs, die einem über 20 Wochen hinweg jede Woche ein Vorteils-Paket verschaffen. Mass Effect Andromeda hat ja seit einigen Tagen auch einen bestätigten Release-Termin, das ist der 21. März in Nordamerika und der 23. März bei uns in Europa.