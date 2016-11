News: Metro 3 für 2017 aufgetaucht - GTA Online bekommt Tron-Modus

Mittwoch, 09. November 2016 um 13:55

Themen am 9. November 2016:

Metro 3 aufgetaucht

Es kommt also doch ein neues Metro-Spiel. Das hat aber weder der bisherige Entwickler 4A-Games, noch der Publisher Deep Silver sondern die offizielle Website zum Roman Metro 2035 angekündigt. Da ist in einer Timeline nämlich zu lesen, dass die Geschichte von Metro 2035 in einem neuen Videospiel weitererzählt wird, das 2017 erscheint. Das hat bisher noch keinen Namen, weshalb wir das jetzt mal übergangsweise Metro 3 genannt haben. Bisher hat der Entwickler 4A Games mit Metro 2033 und Metro: Last Light bereits zwei Ego-Shooter in der dystopischen Zukunft der Romane von Autor Dmitry Glukhovsky entwickelt. Allerdings soll derzeit noch ein Geheimprojekt beim ukrainischen Entwickler entstehen und auch in der Vergangenheit hatte man immer wieder Interesse bekundet, ins Metro-Universum zurückzukehren. Aktuell arbeitet 4A-Games am VR-Shooter Arktika.1.

GTA Online bekommt Tron Update

Deadline heißt ein neues Update für GTA Online. Aber vermutlich nur mangels Lizenz, denn besser passen würde GTA Online Tron. Das neue Update bringt nämlich die aus dem Disney-Film bekannten Lightcycle-Rennen nach Los Santos. Die Cyber-Motorräder ziehen einen bunten Schweif hinter sich her und wer den berührt, steigt gewaltsam ab. Es gilt also seinen Gegnern geschickt den Weg abzuschneiden. Mit eingesammelten Powerups kann man die Lichtwände aber überspringen. Deadline gibt’s ab sofort kostenlos für PC, PS4 und Xbox One.

Möglicher Release-Termin von Mass Effect Andromeda

Mass Effect Andromeda hat auch zum großen N7-Day keinen offiziellen Release-Termin bekommen. Bei EA und Bioware ist nach wie vor nur von Frühling 2017 die Rede. Amazon.com hat aber jetzt möglicherweise den konkreten Termin verplappert. Denn bei den digitalen Versionen für Xbox One ist die Aufschrift „spielbar ab 21. März“ zu lesen. Klingt plausibel, auf der Karte steht aber fälschlicherweise 21. März 2016. Allerdings ist der 21. März 2017 ein Dienstag, und an diesem Tag erscheinen in der Regel in den USA neue Spiele. Obs beim 21. März bleibt, bleibt abzuwarten. Denn EA hatte kürzlich noch erklärt, den Release um weitere fünf Monate zu verschieben, wenn man den Eindruck gewinnt, das Spiel brauche noch mehr Zeit.