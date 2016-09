News: Metro-Macher arbeiten an SciFi-Spiel - Metal-Gear-Erfinder kritisiert Metal Gear Survive

19.09.2016 327 Views 0 Kommentare 1 Gefällt mir

Themen am 19.09.2016:

Metro-Macher arbeiten an neuem Spiel

4A Games, die Macher von Metro und Metro: Last Light arbeiten an einem neuen Spiel und was das ist, teasern sie auf Facebook und Twitter mit zwei Screenshot-Ausschnitten an. Beide Bilder wirken recht futuristisch und könnten einen Handschuh oder eine Waffe zeigen. Außerdem gibt’s noch einen Schnappschuss aus dem Studio.

2014 hatte das Studio erklärt, aktuell an einem Sandbox-Spiel mit starker Story zu arbeiten. Dieses Jahr wiederum hat man erklärt, zwei Spieleprojekte parallel zu machen.

Einigen Fans ist bei dem Entwicklerfoto aufgefallen, dass da überall VR-Brillen rumliegen und ein Countdown auf den 7. Oktober runterzählt. An dem Tag findet dieses Jahr die Oculus Connect-Messe vom Rift-Hersteller Oculus statt. Gut möglich, dass das neue Spiel ein VR-Abenteuer wird und auf der Messe vorgestellt wird.

Kojima sagt, Zombies passen nicht zu Metal Gear

Mit Metal Gear Survive arbeitet Konami an einem abgedrehten Survival-Koop-Spinoff, in der die Spieler in einem fremden Universum gegen Zombieartige Wesen bestehen müssen.

Serien-Erfinder Hideo Kojima hat damit als erstes Spiel der Serie nach seinem Weggang von Konami nichts mehr zu tun und wurde während einer Präsentation seines aktuellen Spiels Death Stranding über seine Meinung zu Meta Gear Survive ausgefragt.

Kojima erklärt auf die Fan-Frage, dass »sich die Metal Gear-Spiele um politische Fiktion und Spionage drehen.« und fragt, wie Zombies da reinpassen.

H1Z1 verschoben

Das Spin Off H1Z1 King of the Kill wird jetzt doch nicht wie geplant am 20. September erscheinen. Stattdessen wird das PvP-Spiel noch eine Weile im Early Access bleiben.

Trotzdem gibt’s am 20. ein großes Update mit neuem Benutzer-Interface, dem Schrottplatz-System, Twitch-Integration, einem neuen Trainingsbereich und vielem mehr.

