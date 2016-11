News: Neue DLC-Politik von Ubisoft angekündigt - Neuer Release-Termin für Walking Dead Staffel 3

Mittwoch, 23. November 2016 um 15:00

Themen am 23.11.2016:

Neuer Release-Termin für The Walking Dead Staffel 3

Die dritte Staffel von Telltales Walking Dead hat einen neuen Termin. Nicht mehr im November sondern jetzt erst am 20. Dezember startet die erste Episode der New-Frontier-Staffel. Die beginnt Jahre nach dem Ende von Staffel 2 und Clementine ist inzwischen eine Teenagerin, die zusammen mit dem neuen Protagonisten Javier unterwegs ist. Auf PS4 gibt’s für Vorbesteller übrigens Staffel 2 und das Spin-Off The Walking Dead: Michonne kostenlos, auf Steam immerhin 10% Rabatt.

Ubisoft verspricht in Zukunft keine DLCs mehr für die volle Spielerfahrung kaufen zu müssen

Ubisoft will in Zukunft eine neue DLC-Strategie verfolgen. Im Interview mit Gamesindustry.biz erklärt Anne Blondel-Jouin von Ubisoft, dass man künftig nicht mehr DLCs kaufen müsse, um die volle Spielerfahrung erleben zu können. Als Beispiel nennt Blondel-Jouin das Modell von Rainbow Six: Siege, das Ubisoft in Zukunft so auf alle Marken ausweiten will. Da bekommen die Spieler alle Maps kostenlos und müssten nur für kosmetische Erweiterungen bezahlen. Dadurch würden die Spieler länger dabeibleiben und wären so auch eher bereit, für Microtransactions zu bezahlen. Was genau natürlich die »volle Spielerfahrung« ist und was das beinhaltet oder nicht beinhaltet, ist bisher nicht definiert. Klingt aber natürlich erstmal fair.

Gerüchte zu Uncharted-4-Solo-DLC mit Sam und Sully

Nach dem Koop-Horde-Modus für den Dezember soll Uncharted 4 schon Anfang 2017 einen Singleplayer-Story-DLC bekommen. Der soll sich um ein neues Abenteuer von Nates Bruder Samuel Drake und Sully drehen und in Sachen Umfang größer als etwa Left Behind für The Last of Us werden. Erfahren hat das die Website Jaffameister.com von einem Insider bei Sony. Der Quelle nach soll die Erweiterung nicht nur eine eigenständige Geschichte erzählen, sondern auch ohne das Hauptspiel lauffähig sein. Als zweite Quelle hat außerdem die Redakteurin Laura Kate Dale von LetsPlayVideoGames bestätigt, ähnliche Infos erfahren zu haben. Eine offizielle Ankündigung soll’s schon bald geben. Auf der PSX am 3. und 4. Dezember soll Naughty Dog das Sam & Sully-Abenteuer offiziell vorstellen.