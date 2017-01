News: Neue Maps & Modus für Battlefield 1 - The Banner Saga 3 auf Kickstarter

Mittwoch, 25. Januar 2017 um 13:42

Themen am 25.01.2017:

Maps, Modi und mehr zu Battlefield 1: They shall not pass

Nach dem Teaser der letzten Tage kommt jetzt die volle Info-Packung zum Battlefield 1-DLC They Shall not Pass. Der Franzosen-DLC bringt die vier neuen Maps Verdun Höhen, Fort des Vaux, Soissons und Bruch.

Außerdem gibt’s den neuen Modus Frontlinien, der Conquest und Rush kombiniert. Da kämpfen sich beide Seiten Flagge um Flagge zum gegnerischen Hauptquartier vor. Sobald das erreicht ist, beginnt eine Rush-Runde um die Telegraphenmasten dahinter.

Außerdem gibt’s auch neue Bewaffnung. Als neuer Behemoth rollt wie schon vermutet der Char 2C Panzer aufs Schlachtfeld. Außerdem gibt’s mit dem St. Chamond Sturmgeschütz Panzer ein neues Kettenfahrzeug und mit der Haubitze eine neue stationäre Waffe. Als neue Eliteklasse kommt der Grabenkämpfer mit fieser Keule und Granaten-Arsenal ins Spiel.

They Shall not Pass erscheint im März 2017, Premium-Spieler dürfen zwei Wochen früher ran.

Banner Saga 3 auf Kickstarter gelandet

Der Indie-Entwickler Stoic hat The Banner Saga 3 angekündigt. Das große Finale des nordischen Rundentaktik-Rollenspiels soll genau wie Teil 1 über Kickstarter finanziert werden.

Bei Teil 2 hatte das Team die Community nicht mehr so stark an der Entwicklung teilhaben lassen wie beim Crowdgefundeten ersten Teil, was Stoic sich als großen Fehler eingesteht. Für das Trilogie-Finale soll deshalb wieder Kickstarter herhalten.

200.000 Dollar sollen dabei zusammenkommen, die Hälfte hat das Team schon beisammen und noch sind 41 Tage Zeit.

Overwatch-Event Jahr des Hahns

Overwatch feiert das chinesische Neujahr mit dem Event Jahr des Hahns, das zahlreiche neue Skins, Emotes, Sprays und einen neuen Spielmodus bringt.

Capture the Rooster, oder Hol den Hahn ist eine Capture the Flag-Variante, bei der die zwei Teams eine Flagge heimtragen müssen. Dieser Spielmodus wird aber wohl für die Dauer des Events bis zum 13. Februar im Spiel bleiben.

Gleichzeitig erscheint übrigens auch Update 1.7, das Nerfs für Ana und D.Va bringt.