News: Neue Pokémon-Spiele angekündigt - Battleborn wird Free2Play

Pokemon Ulta Sun & Moon für 3DS angekündigt

In einer Pokemon Direct Videobotschaft hat Nintendo neue Pokémon-Spiele angekündigt. Die heißen Ultra Sun und Ultra Moon bringen einige neue Pokemon und spielen auch wieder in Alola, der gleichen Region wie in Pokemon Sonne & Mond.

Beide erscheinen aber erstmal nicht für Nintendo Switch, sondern den 3DS und zwar am 17. November.

Die Switch bekommt stattdessen am 22. November eine Umsetzung des Fighting-Games Pokken Tournament.

Battleborn wird Free2Play

Battleborn, der Hero-Shooter von Gearbox stellt auf Free2Play um. Ab sofort kann man das Spiel gratis runterladen und den 5v5-Multiplayer mit einer Auswahl aus einer wechselnden Heldenrotation spielen. Mit Ingame-Währung kann man so nach und nach neue Helden freischalten.

Wer die Kampagne haben möchte, kann das Spiel für 30 Euro zur Vollversion freischalten. Dann bekommt man außerdem alle Helden auf einen Schlag.

Hellblade hat Release-Termin

Hellblade: Senua’s Sacrifice, das neue Spiel der DmC- und Enslaved-Entwickler Ninja Theory hat einen Release-Termin. Im August soll das Actionspiel vorerst nur digital für PC und PS4 erscheinen.

Im PSN, auf Steam und GoG kann man das Singleplayer-Actionspiel für 29,99 Euro vorbestellen.

Das Spiel erzählt die Reise der Titelheldin Senua, die mit ihren eigenen Dämonen fertig werden soll. Laut Ninja Theory sollen die Spieler in Sachen Spiellänge etwa die Hälfte eines typischen Blockbuster-Spiels erwarten, weswegen der Kaufpreis auch entsprechend niedriger ist.

