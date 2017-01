News: Nintendo Switch wird heute Nacht enthüllt - Halo Wars 2 Beta startet nächste Woche

Donnerstag, 12. Januar 2017 um 14:23

Xbox One Scorpio wird vielleicht schon vor der E3 vorgestellt:

Microsofts Superkonsole Project Scorpio könnte bereits vor der E3 2017 präsentiert werden, das enthüllte jetzt Xbox-Boss Phil Spencer bei einem Twitter-Q & A. Wörtlich sagte er, er sei sich dessen zwar nicht sicher, aber man wisse, dass die Nutzer so bald wie möglich Infos haben wollen. Microsoft hatte in den vergangenen Monaten eine sehr hohe Erwartungshaltung aufgebaut, nachdem sie Scorpio in Interviews mehrfach zur „leistungsstärksten Spiele-Konsole aller Zeiten“ deklariert hatten, deren Kapazitäten auch sichtbar über denen der bereits erschienenen PS4 Pro liegen sollen. Die Konsole soll unter anderem eine „richtige“ 4K-Erfahrung bieten und wird im Herbst 2017 erscheinen, das Ganze voraussichtlich zu einem stattlichen Preis. Phil Spencer ließ sich noch entlocken, dass er mit dem Fortschritt des Projektes bislang sehr zufrieden sei. In einem anderen Interview hatte der Halo-Boss Frank O’Connor sich ebenfalls zur Scorpio geäußert. Er konnte zwar keine Details nennen, aber bezeichnete die Hardware des System als „deutlich stärker als zunächst gedacht“.

Halo Wars 2 Beta startet nächste Woche:

Die Blitz Multiplayer-Beta für Halo Wars 2 wird am 20. Januar an den Start gehen und es allen Xbox One- sowie PC-Spielern ermöglichen, den namensgebenden Blitz-Modus auszuprobieren. Die Beta ist also offen, auf der Konsole wird aber natürlich eine Gold-Mitgliedschaft vorausgesetzt, da es schließlich um reinen Multiplayer handelt. In der Beta wird eine Karte verfügbar sein, die Proving Grounds, auf der sowohl 1 gegen 1, 2 gegen 2 und 3 gegen 3 Matchmaking unterstützt wird. Alle der sogenannten Blitz-Karten und Fraktions-Anführer werden in der Beta spielbar sein, außerdem wird es wöchentliche Herausforderungen geben, die Microsoft zum stresstesten bestimmter Elemente nutzen will. Unseren Fortschritt dürfen wir allerdings nicht mit ins fertige Spiel nehmen, stattdessen können wir uns aber zwei Blitz-Card-Packs als Belohnungen verdienen, wenn wir uns in der Beta einloggen und mindestens ein Match beenden. Das fertige Spiel steht dann am 21. Februar in den Startlöchern.

Nintendo Switch wird heute Nacht enthüllt:

Am 13. Januar um 5 Uhr nachts unserer Zeit wird Nintendo in einer großen Präsentation viele Details zu ihrer neuen Konsole Nintendo Switch verraten. Die soll ja schon im kommenden März erscheinen und ist so etwas wie ein Hybrid zwischen Wohnzimmer-Konsole und Portable. Bei der Präsentation werden wir voraussichtlich ein genaues Release-Datum, den Preis der Konsole, Hardware-Spezifikationen und Zubehör erfahren. Außerdem bekommen wir sicher einen Einblick in das Spiele-Lineup, da könnte es neben Zelda auch Infos zum neuen Mario oder Mario Kart geben. Auch sehr interessant, wie das sich nun mit den Dritthersteller-Spielen verhält, vielleicht werden da ja auch schon Nägel mit Köpfen gemacht und wir sehen z.B. ne offizielle Skyrim-Ankündigung wie im Trailer. Wer die Präsentation live verfolgen will, der klickt heute Nacht um 5 Uhr auf den offiziellen Nintendo-YouTube-Kanal, da wird es dann einen Stream geben. Alle Infos gibt’s aber dann natürlich auch auf GameStar.de