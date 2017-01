News: Obsidian deutet Pillars of Eternity 2 an - Neuer Division-DLC bringt 8-vs-8-PvP-Gefechte

Freitag, 20. Januar 2017 um 13:30

Obsidian deutet Pillars of Eternity 2 an

Gestern hatten wir bereits über das neue Geheimprojekt vom Entwickler Obsidian gesprochen. Heute gibt’s einen weiteren Hinweis und der lenkt die Aufmerksamkeit stark in Richtung »Pillars of Eternity 2«.

Denn da steht ein neues Zitat: Du weißt besser als jeder andere, dass nichts gefährlicher ist als die Geheimnisse eines Gottes. Vielleicht hatte der Bleierne Schlüssel recht, sie unter Verschluss zu halten.

Darüber ist das Symbol eines bleiernen Schlüssels und dieser »Leaden Key« ist ein Geheimbund aus der Welt von Pillars of Eternity, der sich der Bewahrung der Geheimnisse der Götter verschrieben hat.

Scheint also so, als wäre ein neues Fallout-Spiel aus dem Rennen. Es bleibt spannend.

The Division: Last Stand vergrößert Dark Zone und bringt neuen Spielmodus

Last Stand oder Letztes Gefecht ist der name des nächsten DLCs zu The Division und zu dessen Inhalt gibt’s im aktuellen State of the Game-Stream neue Infos. So kommt zusammen mit dem DLC auch das Update 1.6 mit einer größeren Dark Zone, die dadurch fast doppelt so groß wird.

Außerdem gibt’s einen 8-vs-8-PvP-Modus, der zwar in der Dark Zone ausgefochten wird, man sich dafür aber extra als Gruppe oder alleine über ein Matchmaking anmeldet. Ziel des Modus ist es, drei Zonen einzunehmen. Damit’s fair bleibt und der Skill im Vordergrund steht, wird zudem das Niveau der Ausrüstung der Spieler normalisiert und aneinander angeglichen.

Neben dem PvP-Modus gibt’s mit Last Stand auch einen neuen Übergriff. Der DLC wird diesmal übrigens auf allen Plattformen gleichzeitig veröffentlicht, zuvor gibt’s wie üblich einen Testlauf auf dem PTS.

Werewolf: The Apocalypse für PC angekündigt

Aus der angekündigten Partnerschaft zwischen Paradox und dem World-of-Darkness-Rechteinhaber White Wolf gibt’s jetzt das erste Ergebnis: Die momentan ebenfalls mit Call of Cthullu beschäftigen Entwickler von Cyanide machen ein Spiel namens Werewolf: The Apocalypse.

Was genau das wird ist noch unklar, man übernimmt aber die Rolle eines Garou, also eines Werwolf-Kriegers, der sich in einer sterbenden Welt gegen die Zivilisation auflehnt.

Mehr Infos dazu wird’s Anfang Februar auf einem Event von Publisher Focus Home geben. Wir haben aber schon hier hochexklusives Gameplay.