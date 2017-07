News: Overwatch-Liga droht Ärger von US-Baseball-Verband - Dritte Liga kommt offiziell in FIFA 18

Dienstag, 18. Juli 2017 um 14:43

Themen am 18.07.2017:

Overwatch-Liga droht Rechtsstreit mit Major League Baseball

Die offizielle eSport-Liga zu Overwatch hat ein Logo, dass dem US-Baseball-Verband Major League Baseball nicht gefällt. Denn nachdem Blizzard die Liga angekündigt hat, hat die MLB beim US-Markenschutz einen Aufschub beim Vetorecht gegen das Emblem erbeten.

In der Regel können andere Markenrechtsinhaber innerhalb von 30 Tagen einer neu eingetragenen Marke widersprechen oder aber um mehr Zeit für ein Veto bitten. Letzteres hat die MLB getan und so weitere 90 Tage Zeit, um rechtliche Schritte dagegen einzuleiten.

Klar ist das Overwatch-Logo im Design dem der MLB ähnlich – ob die ähnlichkeiten aber groß genug sind, dass es sich um eine Markenrechtsverletzung handelt, müssen jetzt zuständige Juristen entscheiden.

Die Liga soll Ende 2017 starten. Aktuell hat Blizzard die ersten sieben Teams aus den USA, China und Südkorea vorgestellt.

EA bestätigt: 3. Liga in FIFA 18 enthalten

Nach langem hin und her gibt’s jetzt endlich die offizielle Bestätigung von Electronic Arts: FIFA 18 wird zum ersten Mal in der Reihe die 3. Liga enthalten. Das meldet die Website Fußball.de.

Damit sind alle 20 Drittligisten der Saison 2017/2018, darunter also der 1. FC Magdeburg, SC Preußen Münster oder FC Rot-Weiß Erfurt mit mehr als 500 Spielern sowie den Heim- und Auswärtstrikots enthalten.

Außerdem ist auch der DFB-Pokal erstmals im Spiel – sowohl als separates Tunier, als auch als Teil des Karrieremodus. FIFA 18 erscheint am 29. September 2017.

Hinweise auf mehr Wolf Among Us und Telltale Batman

Es sieht so aus, als würden zwei Telltale-Serien demnächst fortgesetzt werden. So gibt’s bei der Neuseeländischen Altersfreigabe-Behörde einen Eintrag für ein Spiel namens „Batman: The Enemy Within“. Nicht passt der Titel zu Telltale-Spielen wie Walking Dead: A New Frontier, geprüft wird auch ein Season Pass – also alle Episoden der aktuellen Staffel. Zudem wird als Regisseur ein Kent Mudle geführt, der bei Telltale als Batman-Director angestellt ist. Offiziell gibt’s von Telltale noch keine Aussage dazu.

Außerdem könnte auch The Wolf Among Us fortgesetzt werden. Da sind seit Staffel 1 fast 4 Jahre vergangen. Dann hat aber Telltale auf Twitter angekündigt, zur San Diego Comic Con in den nächsten Tagen Neuigkeiten zu haben. Den Tweet hat der sonst eher Social-Media-Faule Schauspieler Adam Harrington retweetet – und der hatte seinerzeit die Hauptrolle in The Wolf Among Us, als Wolf Bigby gesprochen.

One GameStar Ultimate Ryzen PC

Ultimate Ryzen-PC mit Ryzen 7 1700X und GeForce GTX 1070 - Gamer und Streamer aufgepasst

Preiswerter als Selberbauen. Nur bei uns und nur im Sommer: Acht Rechenkerne mit Ryzen 1700X, GeForce GTX 1070 und besonders hochwertige ASUS- und Corsair-Hardware im ONE GameStar-PC Ultimate Ryzen zum unschlagbaren Preis.

Wir haben 20.000 GameStar-User gefragt, wie Sie Ihren Gaming-PC nutzen. Mehr als jeder zweite spielt in fortschrittlichen Grafikeinstellungen jenseits von 1920x1080 Pixel oder nutzt rechenintensive Anwendungen: Streaming und Gaming gleichzeitig, Video- und Bildbearbeitung oder wandelt Videos und Musik für andere Geräte um. Unsere Antwort ist der erste GameStar-PC-Deal überhaupt für alle Gamer, die viel mehr wollen.

Alle Infos zum One GameStar Ultra Ryzen PC