News: Overwatch mit einer Mikrowelle gespielt - Dice startet Battlefest-Event

Donnerstag, 17. November 2016 um 14:02

Die Nominierten der Game Awards 2016 stehen fest:

Die Game Awards 2016 finden nächsten Monat statt und jetzt wissen wir auch, welche Spiele in den einzelnen Kategorien nominiert sind. Für den prestige-reichen Game of the Year Titel sind das: Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2 und Uncharted 4. Gewinner werden in insgesamt 24 Kategorien gekürt, eine komplette Liste der Nominierten findet ihr auf GameStar.de. Die Show soll dieses Jahr deutlich mehr tatsächliches Gameplay zeigen und sich weniger auf CGI-Filmsequenzen beschränken, unter anderem soll es einen ersten richtigen Gameplay-Einblick in Biowares Mass Effect Andromeda geben. Wer live dabei sein möchte, der kann das gerne tun, allerdings findet der Stream in der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember um 3 Uhr nachts unserer Zeit statt. Zu sehen gibt’s das Ganze via PSN, Steam, Twitch, Twitter, YouTube, Xbox Live und und und. Genaue Links findet ihr auf thegameawards.com/watch.

Dice startet Battlefest-Event:

Das große Battlefest-Event ist gestartet, das bedeutet: Von jetzt an bis zum 27. November können Spieler sich in den verschiedenen Battlefield-Spielen exklusive Belohnungen verdienen. Fürs einfache Einloggen während des Events gibt’s ein einzigartiges Dog Tag, ein weiteres gibt es für jeden, der sich während des Events für den Battlefield Insider Newsletter anmeldet. Wer Battlefield 1 an drei verschiedenen Tagen spielt und dabei eine Runde im Spielmodus Operations gewinnt schaltet einen besonderen Waffen-Skin frei, einen weiteren gibt es für das Erreichen von 25 Kills. Des Weiteren gibt es eine spezielle Version der Battlepacks, die nur während der Laufzeit des Events verfügbar ist. Eine genaue Auflistung aller Boni und wie man sie bekommt findet ihr auf GameStar.de.

Overwatch mit einer Mikrowelle gespielt:

Okay, die folgende Meldung ist ein wenig verrückt. Da hat wohl jemand, namlich der Streamer Rudeism, die Overwatch-Heldin Symmetra mit einer Mikrowelle gesteuert… ja, mit einer Mikrowelle. Er nutzte dabei die Funktionstasten des Gerätes für die einzelnen Fähigkeiten des Charakters und wählte den Teleporter beispielsweise mit dem Öffnen der Mikrowellentür aus. Verrückterweise scheint er damit sogar einigermaßen erfolgreich zu sein, denn am Ende des kurzes Gameplay-Ausschnittes wird er sogar mit dem MVP-Award gekürt. Es gab ja in den letzten Monaten immer mal wieder verrückte Experimente, so wurde Winston beispielsweise mit Bananen, Lucio mit einem Turntable und Genji per Wii-Steuerung als Schwert gesteuert. Aber mit der Mikrowelle hat Rudeism diesmal wirklich den Vogel abgeschossen. Respekt für diese Kreativität.