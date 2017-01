News: Release für finalen Dark-Souls-3-DLC - Knast-Erweiterung für Deus Ex: Mankind Divided

Dienstag, 24. Januar 2017 um 14:15

Themen am 24.01.2017:

Finaler Dark Souls 3 DLC The Ringed City angekündigt

Dark Souls 3 bekommt seine zweite und letzte Erweiterung. The Ringed City heißt der DLC und der bringt ein großes neues Gebiet ins Spiel. Darin begibt man sich auf die Suche nach dem Sklavenritter Gale, der wiederum am Ende der Welt nach der Dunkle Seele der Menschlichkeit sucht.

The Ringed City erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 28. März. Am 21. April gibt’s dann eine Game of the Year Edition, die das Hauptspiel und beide DLCs enthält.

Release-Termin für Deus-Ex Knast-DLC

Adam Jensen muss in den Knast. Und zwar im nächsten Story-DLC für Deus Ex: Mankind Divided. Der heißt A Criminal Past und hat jetzt auch endlich einen Release-Termin – nämlich den 23. Februar.

Dann dürfen die Spieler die Vorgeschichte zu Mankind Divided nachspielen, in der Jensen auf seinem ersten Einsatz bei der Spezialeinheit TF29 undercover in ein Hochsicherheitsgefängnis für Augmentierte eingeschleust wird. Da soll er einen abgetauchten Agenten ausfindig machen.

A Criminal Past ist Teil des Season Pass, einen separten Preis gibt’s bisher noch nicht.

Bob Bates arbeitet an neuem Text-Adventure

Entwickler-Legende Bob Bates meldet sich auf Kickstarter zurück und plant mit Thaumistry eine Rückkehr zu seinen Infocom-Wurzeln – nämlich ein neues Text-Adventure.

An dem arbeitet Bates schon seit Jahren, da er der Meinung ist, dass echte Adventures Parser-basiert sein müssen. In Thaumistry geht’s um die sogenannten Bodgers, eine Gruppe von Zauberern, die unter anderem daran schuld ist, dass im Alltag aus unerklärlichen Gründen diverse Missgeschicke passieren.

Thaumistry braucht 25.000 Dollar und noch sind 28 Tage Zeit. Oldschool-Adventure-Fans können sich das Kickstarter-Projekt also mal anschauen.