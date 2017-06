News: Rockstar bringt Open IV für GTA 5 zurück - The Secret World Legends ab sofort für alle spielbar

Montag, 26. Juni 2017 um 14:35

Themen am 26.06.2017:

Rockstar Games lenkt bei Mod-Kontroverse ein

Überraschende Wende im GTA-5-Modding-Streit. Denn obwohl der Mutterkonzern Take Two das Modding-Tool Open IV zunächst mit einer Unterlassungserklärung gestoppt hatte, bringen es die GTA-Entwickler von Rockstar Games wieder zurück.

So hat das Team von Open IV ein Update veröffentlicht, das zuvor beanstandete Sicherheitslücken für den Multiplayer-Modus stopft.

In einer Stellungnahme erklärt Rockstar Games, nochmal mit Take Two gesprochen zu haben und in Zukunft keine rechtlichen Schritte gegen Mods einzuleiten, die nur den Solo-Modus betreffen und auch keine Markenrechte von dritten verletzen.

GTA 5 war in der letzten Woche in den Steam-Bewertungen extrem abgestürzt, nachdem Unterlassungeserklärungen von Take Two gegen Cheat-Tools auch harmlose Mod-Programme wie Open IV getroffen haben.

Secret World Legends: Free2Play gestartet

Ab sofort kann jedermann die Neuauflage von The Secret World, The Secret World Legends spielen. Der MMO-Reboot mit neuem Action-Kampfsystem und neuer Spielerführung ist ab sofort als Free2Play-Titel erhältlich.

Auf Steam startet die PC-Version erst am 31. Juli, schon jetzt kann man den Spielclient aber direkt von Funcom herunterladen. Wer schon einen Account fürs alte The Secret World hatte, kann den weiter benutzen und über eine spezielles Formular für Legends übertragen.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered offiziell angekündigt

Endlich ist der Eiertanz vorbei, Activision hat endlich offiziell die Standalone-Version von Call of Duty: Modern Warfare remastered angekündigt. Die kommt zwar sowohl als Disc als auch als Download, zunächst allerdings nur für die PS4, Xbox One und PC-Versionen sollen später folgen.

Außerdem enthält das in den USA 40 Dollar teure Remake nicht das Variety Map Pack.

Die PS4-Fassung gibt’s ab 27.06 im Handel und PSN.