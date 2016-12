News: Super Mario Run für iOS erschienen - Planet Coaster bekommt kostenloses Winter-Update

Freitag, 16. Dezember 2016 um 13:14

Themen am 16.12.2016:

Super Mario Run auf iOS erschienen

Der nächste Mobile Hype steht an, denn ab sofort gibt’s Super Mario Run – vorerst aber nur für iOS. Das Basisspiel ist kostenlos, eine Version, in der alle 6 Welten freigeschaltet sind, kostet 9,99 Euro. Durch die rennt Mario automatisch, der Spieler tappt nur auf den Bildschirm um den Klemptner springen zu lassen und dabei möglichst viele Münzen einzusammeln. Die werden dann für das Königreich-Aufbau-Metaspiel gebraucht. Wichtig vor allem für Bahn- oder Flugzeugreisende: Super Mario Run braucht eine bestehende Internetverbindung zum Spielen. Super Mario Run ist eines der ersten Nintendo Mobile Spiele, nachdem sich der Konzern jahrelang dem Mobile-Markt auf Smartphone und Tablet zugungsten des eigenen 3DS verwehrt hat. Übrigens: Obwohl auch Pokémon traditionell eine Nintendo-Marke ist, kommt der Mobile-Hit Pokemon GO nicht direkt von Nintendo, sondern vom Entwickler Niantic. Für Android gibt’s übrigens abgesehen von „irgendwann 2017“ noch keinen Termin.

Shen Mue 3 macht Fortschritte und ist für PC vorbestellbar

Shen Mue 3, die Crowdfunding finanzierte Fortsetzung des Dreamcast-Klassikers macht gute Fortschritte. So haben die Entwickler nicht nur neue Screenshots veröffentlicht, sondern auch erklärt, dass die Entwicklung jetzt in die heiße Phase geht. So seien alle Technologien fertiggestellt und man könne jetzt anfangen auf Hochdruck das eigentliche Spiel daraus zu erstellen. Chef-Entwickler Yu Suzuki erklärt, gerade Tag- und Nacht am Spiel zu arbeiten und sich sehr darüber zu freuen. Ab sofort kann man übrigens auch die PC-Version von Shen Mue 3 vorbestellen. Deren Verkäufe zählen auch zur Erfüllung der Stretchgoals. Shen Mue ist außerdem für die PS4 in Entwicklung, einen Release-Termin gibt’s noch nicht.

Planet Coaster bekommt Winter Update

Mit dem kostenlosen Winter Update bekommt der Freizeitpark-Simulator Planet Coaster neue Inhalte. So gibt’s mit dem Colider und dem Bumpin Derby zwei neue Fahrgeschäfte und das arktische Biom als neuen Schauplatz sowie passende Weihnachtsdeko. Außerdem wurden die Management-Optionen verbessert.

Alle Ubisoft-Aktions-Spiele am Wochenende kostenlos

Falls ihr euch jetzt fragt, was ihr die ganze Zeit über weiterspielen sollt: Dieses Wochenende gibt’s nochmal alle Aktions-Spiele zum 30-Jährigen Jubiläum von Ubisoft kostenlos. Über Uplay könnt ihr euch mit den Vollversionen von Prince of Persia: Sands of Time, Splinter Cell, Rayman Origins, The Crew, Beyond Good & Evil, Far Cry Blood Dragon und Assassin’s Creed 3 eindecken.