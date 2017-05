News: Twitch spielt Aktienbörse mit echtem Geld - Leak zeigt neue Bilder zu Battlefront 2

Mittwoch, 31. Mai 2017 um 14:26

Themen am 31.05.17:

Mafia 3 Story-Erweiterung Stones Unturned verfügbar

Mafia 3 bekommt heute seine zweite Story-Erweiterung „Stones Unturned“. In dem DLC arbeitet Lincoln Clay erneut mit dem beliebten Exzentriker John Donovan zusammen, um ihren gemeinsamen Rivalen Connor Aldridge zu jagen. Der Plot verschlägt uns dabei auf eine neue Insel, auf der im dichten Dschungel ein Militärflugzeug abgestürzt ist. Neben einem neuen Missionstyp, den Kopgeldjäger-Missionen, gibt es auch neue Waffen und Items. Unter anderem können wir auch Sniper-Support anfordern, um schnell und leise Gruppen von Gegnern auszuschalten. Stones Unturned folgt damit der ersten Story-Erweiterung „Faster, Baby“, ist im 30 Euro Season Pass enthalten und kostet einzeln 15 Euro.

Leak zeigt neue Bilder zu Battlefront 2

Es ist ja nicht mehr lang, bis wir beim EA Play Event im Zuge der E3 wieder mit zahlreichen neuen Infos rund um Star Wars Battlefront 2 versorgt werden dürften. Einen kleinen Leak gibt es jetzt schon: Und zwar sehen wir auf diesem Screenshot den Bildschirm der Klassenauswahl in Multiplayer-Matches. Wir erkennen zum Beispiel, dass sich Fähigkeiten wieder mit sogenannten Karten ausrüsten und frei austauschen lassen. Der zweite Leak scheint so etwas wie eine Making-of-Sequenz zu sein, da sehen wir einen animierten Imperator und ein paar kurze Gameplay-Ausschnitte. Das Video scheint mit einer Handkamera abgefilmt worden zu sein, vielleicht bei einer Art Pre-Screening vor dem EA Play Event. Alles Weitere erfahren wir dann bei EA’s Pressekonferenz, die ist am 10. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit.

Twitch spielt Aktienbörse mit echtem Geld

Unter dem Stichwort „Twitch Plays“ haben wir in den vergangenen Jahren schon allerhand verrückte Koop-Streams erlebt, in denen die Zuschauer via Chat-Kommandos Spiele wie Pokemon oder Dark Souls absolvierten. Das neuste Phänomen: Stock Stream. Hier können die Zuschauer mit Chat-Kommandos an die Börse gehen. Der Stream läuft täglich von 9 bis 18 Uhr Eastern Time und alle 5 Minuten wird ein Handel abgeschlossen. Die Zuschauer voten dabei, welche Aktie gekauft oder verkauft werden soll – mit echtem Geld. 50.000 Dollar seines Privatvermögens hat Software-Entwickler Mike in seine Idee investiert und nun den Spieler zur Verfügung gestellt, in der Hoffnung, sie mögen seinen Reichtum mehren. Dabei ist der Stream komplett automatisiert. Alle Gebote und Votings werden von einem Algorithmus absolviert. Ob Mike dabei reich wird, oder die Spieler all sein Vermögen verzocken? Das bleibt abzuwarten. Faszinierend ist es allemal.