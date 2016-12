Newsvideo: Dragon Quest XI erscheint 2017 - Multiplayer-Mod für Just Cause 3 geht in die Beta

Montag, 19. Dezember 2016 um 14:35

Die News-Themen am 19. Dezember 2016: Dragon Quest XI erscheint 2017 für PS4 und 3DS, Dynasty Warriors 9 angekündigt - es wird ein Open World-Spiel. Die Mehrspieler-Mod für Just Cause 3 erscheint am 20.12. als erste Beta und die »Beginning Hour«-Demo von Resident Evil 7: Biohazard ist nun auch für den PC verfügbar.