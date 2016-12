Newsvideo: Morgen beginnt der Steam Winter Sale! - Crytek trennt sich von 5 Studios & DLCs für Civ 6

Mittwoch, 21. Dezember 2016 um 14:02

Die News-Themen am 21. Dezember 2016: Civilization 6 erhält einen Patch sowie zwei DLCs - das neue Volk der Polen und ein Vikinger-Szenario-Paket, Deus Ex: Mankind Divided ist aktuell stark rabattiert auf Steam erhältlich, der Termin für den Steam Winter Sale steht fest & Crytek trennt sich von fünf internationalen Studios.



