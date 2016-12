Newsvideo: Super Mario Run 40 Millionen Mal installiert - Updates zu RimWorld, War Thunder, Prison Architect und Co.

Donnerstag, 22. Dezember 2016 um 14:37

Die News-Theman am 22. Dezember 2016:

Super Mario Run hat nach nur vier Tagen bereits 40 Millionen User, außerdem bekam das Mobile-Spiel nun einen neuen Modus, das so genannte Freundesrennen.

Darkest Dungeon erhält neben dem DLC Crimson Court bald auch den so genannten »Radiant«-Modus, der die Spielzeit etwa halbieren soll, ohne dass das Spiel an Kompromisslosigkeit oder Härte einbüßt.

RimWorld erhält das Alpha-Update 16 und bekommt runde Welten, deren zufällig generiertes Aussehen durch Parameter veränderbar ist. Außerdem kann man nun Karawanen erstellen und durch die Welt ziehen lassen, um zu kämpfen oder Handel zu treiben. Sogar der Umzug der eigenen Kolonie ist nun möglich.

Prison Architect wird mit dem »Surprise Update 11« deutlich komplexer, denn damit haben nicht nur die Gefangenen Bedürfnisse, sondern auch die Angestellten unseres Gefängnises.

War Thunder verlässt nach drei Jahren die Beta, zudem wird das Spiel mit dem »Way of the Samurai«-Update um zwei Maps, Japanische Truppen und neue Detailfeatures erweitert.

Zuletzt kündigten die Entwickler von Enter the Gungeon ihr »Supply Drop«-Update an, das Anfang ´2017 einen neuen Boss, einen neuen NPC, über 100 neue Räume, über 20 neue Knarren und Items, neue Secrets, einen Challenge-Mode mit zufälligen Restriktionen und endlich ein Save & Exit-Feature bringt, so dass man Dungron-Runs nicht am Stück durchziehen muss.